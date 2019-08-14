دراسة: مقلاة الطعام تساهم في تطور مرض السكري

توصل علماء كلية الطب بنيويورك إلى استنتاج جديد وهو أن الاستخدام اليومي للمقلاة هو سبب قوي في تطور وتوحش مرض السكري لدى الإنسان.

وأجرى العلماء تجربة شارك فيها ما يقرب من ألف متطوع، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى استخدمت مقلاة الطعام يوميًا، أما الثانية فامتنعت نهائيًا عن استخدامها.

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ونقلًا عن موقع "ميديك فوروم" بينت نتائج التجربة، أن الذين استخدموا المقلاة يوميًا ازداد احتمال تطور مرض السكري عندهم بنسبة 20% عن الذين امتنعوا كليًا عن استخدامها، ولوحظ عند مستخدمي المقلاة ارتفاع مستوى السكر في الدم.

كما ازداد وزن معظم أفراد المجموعة المستخدمة للمقلاة، وهذا يعد أحد أهم أسباب مرض السكري، وبعد تحليل النتائج استنتج الباحثون أن المقالي الحديثة تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

وهذا بسبب أن المقالي الحديثة مغطاة بمواد تمنع الالتصاق وهي "بيرفلوروالكيل" و"بولي فلوروأكيل"، وهذه المركبات الكيميائية وفقا لما أشار له العلماء تتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم.