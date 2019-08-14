للمرة الأولى.. طاقم تحكيم نسائي لكأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

تتجه اليوم أنظار العالم إلى نهائي كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي، وليس لكون النهائي قوي ولكن لكونها المرة الأولى في التاريخ التي يدير فيها طاقم تحكيم نسائي كأس السوبر الأوروبي.

وقالت الفرنسية ستيفاني فرابارت حكم مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي خلال مؤتمر صحفي، بحسب ما أفادت "رويترز"، إنها ستثبت أن التحكيم النسائي لا يقل عن تحكيم الرجال، وذلك عندما تصبح أول امرأة تدير نهائي مسابقة كبرى للاتحاد الأوروبي بكرة القدم بين ليفربول وتشيلسي على لقب كأس السوبر.

وأكدت ستيفاني البالغ عمرها 35 عاما: "أعتقد أننا مثلهم علينا إظهار مدى جودتنا وجاهزيتنا من الناحيتين التقنية والتكتيكية.. لست خائفة من ذلك".

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وفي قرار مفاجئ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منذ فترة تعيين الفرنسية ستيفاني لإدارة المباراة، كونها الحكم التي أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019 والعديد من مباريات الدوري الفرنسي للرجال.

وتعاون ستيفاني كل من مانويلا نيكولوسي الإيطالية، وميشيل أونيل الأيرلندية، وسيكون التركي المعروف سينوت شاكر حكما رابعا في المباراة التي تستضيفها بلده.