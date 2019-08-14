"عدد المرات واللون".. كل ما تريد معرفته عن التبول

الأشخاص نوعان في التبول، الأول يستغرق ساعات في الانتظار، والثاني لا يستطيع التأخير حتى لدقيقة واحدة، وهناك بعض الحقائق عن التبول عليك معرفتها بحسب ما نشره موقع "سي إن إن".

عدد مرات التبول الصحية

لا يوجد رقم واحد محدد عن عدد مرات التبول، بل هو متوسط رقم بين 4 و7 مرات خلال اليوم، حيث يتأثر معدل التبول بعوامل مختلفة منها الرطوبة، وأنواع السوائل التي يتناولها الشخص، كما تلعب حساسية المثانة دوراً أيضاً.

هل يمكن تأخير التبول؟

طالما لست مصابا بحساسية المثانة، ولا توجد مشاكل في البول، يمكن تدريب المثانة وتأخير التبول لفترة من الوقت، حتى تصبح الرغبة قوية.

Advertisements

هل تأخير التبول غير صحي؟

يؤدي تأخير التبول إلى انتفاخ المثانة، ما يؤدي إلى مشاكل صحية بلا شك.

كيف تعالج مشكلة الاستيقاظ من النوم للتبول؟

حاول قدر الإمكان أن تشرب الماء والسوائل خلال اليوم، وتخفضها مع اقتراب ميعاد نومك.

لون البول

يتأثر لون البول بعدة عوامل، مثل الطعام والشراب، وقد يكون لون البول بمثابة دليل مفيد، فإذا كان أصفراً شفافًا فأنت في حالة جيدة.