"الآيلاينر الليموني" أحدث موضة مكياج صيف 2019

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في الآونة الاخيرة انتشرت موضة وضع "الآيلاينر" فوق الجفون بكثافة بين الفتيات، فأصبح جزء أساسي من مكياجهن اليومي، ولكل فصل من فصول السنة ألوان بعينها تتناسب مع طبيعة الأجواء الحارة أو الباردة، فجاء اللون الليموني كأحدث موضة في مكياج صيف 2019.
وتقدم "هُن" في التقرير التالي درجات الليموني التي يمكن أن تستعين بها الفتيات لإطلالة جذابة:
استخدام الآيلاينرالليموني في الصباح
من المعروف أن الإطلالات الصباحية دائما ما تتسم بالبساطة والنعومة، ولذلك يمكنك تطبيق مكياج العيون باللون الليموني بدمج الألوان الترابية ولكن بدرجات فاتحة عند الكسرة الداخلية للعين وعند الخط الأسفل للرموش أيضا، وطبقي الآيلاينر باللون اللليموني.
استخدام الآيلاينر الليموني في المساء
دائما ما تلجأ الفتيات لاستخدام ألوان جريئة في المساء حيث السهرات والخروجات، ولذلك يمكنك استخدام اللون الليموني بدمجه مع مكياج العيون السموكي الجرئ بدرجات البني أو الأسود، طبقي ظلال العيون السموكي، ثم ارسمي خط مسحوب من الآيلاينر الليموني.
استخدام الآيلاينر في السهرات الخاصة
إذا كنتي تبحثين عن الظهور بشكل جريء وملفت للأنظار كظهورك في الحفلات التنكرية والهالوين، فعليك استخدام ألوان ظلال العيون السموكي بدرجات البني والأسود، أو استخدام درجات ظلال العيون بالألوان الصارخة كالأزرق أو البنفسجي ودمجها على كسرة العين الداخلية، وعليهما ضعي خط الآيلاينر الليموني لتظهري بشكل ملفت وصاحب يلاحظة كل من حولك.
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