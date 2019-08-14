علماء يعيدون تركيب "عطر الملكة المصرية الشهيرة كليوباترا"

أكد علماء أنهم اكتشفوا طريقة لإعادة تركيب العطر، الذي يُعتقد أن الملكة المصرية الشهيرة، كليوباترا، كانت تتضوع به.

واكتُشفت تركيبة العطر بالقرب من القاهرة، حيث تحوي بقايا مزيج سميك ولزج مكون من الهيل وزيت الزيتون والقرفة.

وقام علماء جامعة "هاواي" بإعادة تركيب "عطر كليوباترا" القديم، بهدف تقديمه للزوار في معرض National Geographic بواشنطن، ضمن اكتشافات "تل التيماي" في مصر.

وأجريت أعمال الحفر في موقع مدينة تيموس الفرعونية، التي تأسست قبل نحو 6500 عام، وكانت معروفة بإنتاج نوعين من العطور: Mendesian وMetopian.

والمشروع عبارة عن تنقيب استمر 10 سنوات بقيادة البروفيسور، روبرت ليتمان، والأستاذ المساعد جاي سيلفرستين.

وقال البروفيسور ليتمان: "من المثير للإعجاب أن نشم عطرا لم يتنشقه أحد طوال 2000 عام، ومن المحتمل أن يكون عائدا للملكة كليوباترا. وكان الأكثر قيمة في العالم القديم".

واكتُشف مزيج من kilns (العائد إلى القرن الثالث قبل الميلاد) في الموقع المصري، وحدد التحليل الكيميائي أنه من صناعة العطور القديمة. وفي عام 2012، اكتُشف منزل صاحبها المحتمل.

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وعُثر على بقايا محتويات موجودة داخل N amphora، وهي جرة يونانية أو رومانية قديمة أنيقة ذات مقبضين وعنق ضيق.

واستعان العلماء بخبراء العطور المصرية القديمة، لإعادة تركيب عطر "تيموس"، استنادا إلى الوصفة الواردة في النصوص اليونانية القديمة.

وعلى الرغم من تركيب العطر بدقة، إلا أنه من الصعب القول (على وجه اليقين) إنه بالضبط العطر الذي تضوعت به كليوباترا.

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