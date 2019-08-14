كاميلا كابيلو تتصدر غلاف مجلة "فاريتي" بـإطلالة مثيرة

القاهرة - لايف ستايل
تصدرت كاميلا كابيلو المغنية الأمريكية غلاف مجلة Variety العالمية في عددها الجديد، وكشفت في حوار أجرته مع المجلة عن تفاصيل من حياتها الشخصية والعملية.
ونشرت كاميلا كابيلو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة من إطلالتها المثيرة من جلسة تصوير خاصة بالحوار، حيث ارتدت فيها فستانا أنيقا قصيرا .
وحققت كاميلا كابيلو نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة Senorita التي جمعتها بالمغني الأمريكي شون مينديز، ووصلت نسب مشاهدة الأغنية ٤٥٠ مليون مشاهدة في وقت قياسي.
وتواصل كاميلا كابيلو وشون مينديز على صعيد آخر إثارة الجدل بظهورهما الرومانسي في عدد من الأماكن العامة.
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