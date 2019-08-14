4 قواعد عند الزيارات والتهنئة بعيد الأضحى 2019

القاهرة - لايف ستايل
"الإتيكيت" هو فن الاستقبال والتعامل مع الآخرين، وهناك بعض الأمور التي يجب علينا اتباعها عند الزيارات والمناسبات المختلفة، كما أنه لفظ شائع بين السيدات والفتيات ونظام وعادات وتقاليد وأصول يجب علينا إتباعها في حياتنا العامة.
يحتفل المصريون اليوم بعيد الأضحى المبارك، لذلك تقدم خبيرة الاتيكيت هالة العزب نصائح هامة عند التهنئة.
- يجب أن تكون التهنئة قبل العيد بيوم أو بعد صلاة العيد مباشرة.
- من الأفضل تأخير الزيارات إلى بعد صلاة ظهر أول يوم العيد، للانتهاء من نحر الأضحية والحصول على قسط وافر من الراحة.
- أول أيام عيد الأضحى المبارك هو الالتقاء بالأجداد والأخوة، أما اليوم الثاني فيكون للأقارب و الأصدقاء، بينما يكون اليوم الثالث للجيران.
- غالبًا ما تكون الهدايا في الأعياد عبارة عن شئ من الأضحية، أو الحلويات، ويفضل تقديم العيدية للصغار.
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