دراسة: الشيشة أكثر سمية من أنواع التبغ الأخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

شهدت السنوات القليلة الماضية ازدياد شعبية الشيشة، وذلك في الوقت الذي حذر الباحثون فيه من أضرارها وكونها أكثر خطورة من أشكال التبغ الأخرى التي يتم تدخينها.

وباستخدام جهاز اختبار مُصمم خصيصًا، حلل الباحثون في جامعة كاليفورنيا، الانبعاثات خلال جلسة الشيشة النموذجية ووجدوا أن أحدها استخرج من أنبوب يحتوي على العديد من المواد الضارة مثل السيجارة.

وقالت "فيرونيك بيرود"، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا "إن دخان الشيشة السائد، الذى يتم استنشاقه مباشرة، يحتوى على العديد من المواد الكيميائية السامة والضارة، مثل النيكوتين الذى يمكن أن يؤدى إلى إدمان التبغ، ومركبات الكربونيل المهيجة، والبنزين، وهو مادة مسرطنة معروفة".

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وأضافت "بسبب الحجم الكبير الذي يتم استنشاقه في كل نفخة وطول فترة التدخين، فإن الشيشة تقدم في كثير من الأحيان جرعة أعلى من هذه المواد الكيميائية للمدخن"، كما أنه ينتج كمية كبيرة من أول أكسيد الكربون، بشكل رئيسي من حرق الفحم لتسخين التبغ أو خليط الأعشاب في وعائه.

وأشارت "بيرود" إلى حدوث العديد من حالات التسمم بأول أكسيد الكربون، إضافة إلى اختبار التبغ العادي، ودرست المجموعة -أيضًا- مزيجًا عشبيًا خاليًا من النيكوتين، تم تسويقه بديلًا صحيًا، واكتشف أنه ينتج مستويات أعلى من الغازات السامة، وتعتبر الدراسة هي الأولى التي تميز جزيئات فائقة الدقة (قطرها أقل من 100 نانومتر) في الدخان المستنشق.

وقاس الباحثون التركيب الكيميائي للغازات والمواد الصلبة المنبعثة خلال جلسة الشيشة في الوقت الحقيقي، وقال الباحثون "من خلال أسلوبنا الخاص باختبار الانبعاثات في بداية ومنتصف ونهاية جلسة التدخين، تمكنا من إظهار أن المدخن يتعرض لكميات أعلى من الجسيمات فائقة الدقة خلال الدقائق العشر الأولى مقارنة بباقي الجلسة، وفقا للدراسة، يمكن أن تشكل هذه الجسيمات الصغيرة مخاطر صحية كبيرة عن طريق شق طريقها في عمق الجهاز الرئوي وعبر حاجز الدم في الدماغ بسهولة.