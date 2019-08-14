جينيفر لوبيز في حفل مصر بأجرأ الإطلالات وإحداها بتوقيع مصري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:35 مساءً - أقامت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez مؤخراً حفلها الأول في مصر في الساحل الشمالي. وقد حضر الحفل عدد كبير من المعجبين بأغاني النجمة اللاتينية التي بدورها قامت بأداء رائع مفعم بالحيوية، وقد اعتمدت عددا كبيرا من الإطلالات في الحفل، جميعها اتسم بالأسلوب الاستعراضي الجريء، حيث اختارت الأقمشة البراقة بدرجات حيوية لافتة، كما التصاميم المزينة بالكشكش والشراريب. والملفت للنظر أن لوبيز Lopez كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الخمسين منذ أقل من شهر، وبالرغم من ذلك، ما زالت في قمة تألقها ونشاطها.. وإليك بالصور أبرز إطلالاتها في حفلها في مصر.





جينيفر لوبيز في جمبسوت براق

اطلالة جريئة لـ جينيفر لوبيز خلال حفلها في مصر





اختارت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez لأول اطلالة لها في حفلها في مصر، جمبسوت براقا بتصميم استعراضي لافت بألوان تجمع بين الفضي والزهري، له كم واحد من جهة، وكذلك رجل واحدة، وبذلك فقد بدا تصميمه غير المتناظر ملفتا للنظر.





لوك باللون الأزرق مزين بالشراريب اعتمدته جينيفر لوبيز

لوك مزين بالشراريب باللون الأزرق تألقت به جينيفر لوبيز





في إطلالة ثانية، شاهدنا جينيفر لوبيز Jennifer Lopez وقد اختارت تصميما باللون الأزرق النيلي مستوحى من ملابس السباحة باللون الأزرق النيلي، ونسقت معه سترة رياضية من نفس اللون وجزمة كعب عالٍ وصل طولها أعلى حد الركبة، مزينة بالشراريب البراقة أيضاً.





اطلالة باللون الأحمر اعتمدتها جينيفر لوبيز من تصميم مصري

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اختارت جينيفر لوبيز اطلالة على المسرح باللون الأحمر



تألقت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez في إطلالة مميزة ثالثة على مسرح الساحل الشمالي في مصر، واختارت فيها تصميما براقا لافتا باللون الأحمر حمل توقيع المصممة المصرية نجوى زهران Najwa Zahran وكان عبارة عن توب قصيرة مع تنورة ماكسي، لها شق عال ومزيمة بالكشكش، وأكملت اللوك بحذاء كاحل مزين بالربطات.



شاهدي بالصور إطلالات جينيفر لوبيز في حفل مصر، والتي اتسمت بالجرأة والعصرية.

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