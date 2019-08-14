إطلالات ناعمة باللون الوردي من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:35 مساءً - إذا كنتِ تريدين التألق بمظهر رقيق وتبحثين عن لون مناسب لتبدي ملكة وتلفتي إليكِ الأنظار ، لن تجدي أبدًا أفضل من اللون الوردي الذي سوف يجعلكِ رمزًا للرقة و الأنوثة.

يتسم اللون الوردي بالأنوثة والنعومة، ولذلك تفضل كثير من النساء اعتماده في مختلف المناسبات.

فساتين السهرة المصممة بـ اللون الوردي الباستيلي، تمنحكِ اطلالة حيوية وناعمة، وقد برز هذا الأمر من خلال هيمنتها على مجموعة كبيرة من عروض الأزياء العالمية. وفي السهرات تحتاجين إلى اطلالة مفعمة بالأنوثة والرقي، ولذلك نطلعكِ على أجمل فساتين وردية من وحي النجمات، لتستلهمي منها اطلالة تجمع بين الأناقة والرومانسية.

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فستان بلقيس فتحي

ظهرت النجمة بلقيس فتحي بفستان وردي ناعم بقصّة حورية البحر الضيقة Mermaid، ليُبرز الخصر النحيل، مع أكمام طويلة جدًّا بطول الفستان نفسه، وبقماش شفاف مع شق طويل.

واعتمدت بلقيس مجوهرات ذهب أبيض مرصعة بالماس ليكتمل سحر الاطلالة.



فساتين كارول سماحة

كارول سماحة

يعدّ اللون الوردي من ألوان الفساتين المفضلة للنجمة كارول سماحة، وقد ظهرت مؤخرًا باطلالتين باللون الوردي.

الفستان الأول بقصّة A Line مع حمّالة واحدة ووشاح طويل من الخلف، ونسقت معه مجوهرات ذهب أبيض.

فستان درة



أحببنا فستان درة الوردي بالتصميم المنفوش الذي يجمع بين الفخامة والأنوثة، وهو مزين بفيونكة كبيرة على الخصر من الأمام وبقصّة High Low مع ذيل طويل.

فستان مايا دياب

تألقت مايا دياب بفستان وردي بتصميم عصري يناسب اطلالات النهار والمساء، وهو بأكمام طويلة وفيونكة على الخصر مع شق جانبي طويل.

مايا دياب



فستان نجوى كرم

أيضًا أعجبنا فستان نجوى كرم الوردي بالقصّة الـHalter والشق الجانبي الطويل مع الوشاح الخلفي الطويل، ليناسب السهرات في عيد الأضحى.

شاهدي أجمل فساتين النجمات باللون الوردي لتساعدكِ في اختيار التصميم الأنسب لكِ.

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