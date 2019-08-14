قفاطين وجلابيات من وحي النجمات المغربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تعد الفنانات والإعلاميات المغربيات من أكثر النجوم محافظةً على أزيائهن التقليدية، ومما لا شك فيه أن الزي التقليدي جزء لا يتجزأ من التراث، والتراث واحد من المقومات اللازمة لتشييد الحضارة، فهو أساس تطوّرها، لأن الزي التقليدي أداة تعريف الأمم ورمز تميزها وتفردها، وهو خير شاهد على درجة وعيها وتنوّع الحضارات المتعاقبة عليها.

عبايات أنيقة ومحتشمة على طريقة سارة الودعاني

والمغرب لديها العديد من الأزياء منها التكشيطة والمضمة والكندورة والملحفة، وأشهرها القفطان والجلابية، والجلابية تتكون من لباس طويل يمتد حتى الكاحل ويتوفر بغطاء للرأس، ويتم تطريزها بالألوان، وكانت النساء في الغالب لا يتأنقن في الجلابية؛ لأنهن يرتدينها فوق لباسهن للخروج ثم ينزعنها بمجرد وصولهن إلى مكان الحفل، أما القفطان فيُصنع من الأثواب الرفيعة ويمتد حتى الكاحل، ويتخذ شكل جلابية ذات كُمين من غير غطاء رأس أو طوق مفتوح من الأمام إما على طوله أو إلى منطقة الحزام، ويتم تطريزه بالخيوط الذهبية أو الفضية أو بهما معًا، وهو -إلى اليوم- يعد لباس الحفلات.

دنيا بطمة

ومن أبرز الفنانات ارتداءً للأزياء المغربية الفنانة دنيا بطمة، حيث ارتدت خلال الفترة الماضية قفطانًا أبيض مطرزًا بالذهبي، وبحزام خصر ذهبي، وبدت في غاية الجمال والأنوثة، وأطلت بجلابية سماوية مزينة بالذهبي ونسقتها مع ملحقات صفراء، وتألقت بكندورة زهرية مزينة من منطقة الصدر وأطراف الأكمام بالذهبي، وتجملت بقفطان عروس رمادي مزين بالأبيض بطريقة أنيقة وأنثوية.

عبايات عيد الأضحى على طريقة الفاشينيستا بأكمام مطرزة

سلمى رشيد

سلمى رشيد بقفطان بنفسجي

أما الفنانة سلمى رشيد فتزينت بقفطان بنفسجي منقوش بالذهبي والسماوي لتبدو أنيقة متألقة، وظهرت بقفطان أحمر مطرز بالذهبي بنقوشات لامعة أنيقة وحزام خصر ذهبي، وأطلت بقفطان بنفسجي مطرز بالذهبي يزينه حزام خصر ذهبي، وارتدت جلابية سماوية منقوشة بالذهبي ومزينة بفتحة جانبية صغيرة لإطلالة في غاية النعومة والجمال.

عبايات سوداء للعيد من انستقرام

جميلة البداوي

بينما اختارت الفنانة جميلة البداوي قفطانًا أزرق بنقوش سكرية، وحزام خصر، وارتدت قفطانًا فضيًا بتطريزات ذهبية.

Advertisements

عبايات من وحي الفاشينيستا شهد الزهراني

رجاء بلمير

رجاء بلمير بجلابية سكرية

وعن الفنانة رجاء بلمير فظهرت بجلابية سكرية بنقوش كحلية، وأطلت بقفطان أسود مطرز بالذهبي والأزرق والبني، وتجملت بقفطان ذهبي بتطريزات ناعمة أنثوية، وزينها قفطان أحمر تقليدي بتطريزات حمراء.

قفاطين فخمة لعيد الأضحى من لولو العسلاوي

ميساء مغربي

أما ميساء مغربي فتألقت بقفطان أبيض مزين بزهور برتقالية وزهرية وزرقاء، بالإضافة لعدة نقوشات من المنتصف باللون الفضي، وأطلت بجلابية بيضاء مخططة، يزينها حزام خصر وجيوب من الدانتيل.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

جلابيات ملونة ومطرزة لأناقتكِ في العيد