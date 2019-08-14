مكياج سهرة ذهبي لأمسياتك الفخمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:35 مساءً - مكياج السهرات يختلف عن مكياج النهار لناحيتَي الألوان المعتمدة في تطبيقه وقوّته. فمكياج النهار يكون عادة ناعماً وعفوياً، يزيد من جاذبية ملامحك من دون أن يجعلها تبدو لافتة. أما في السهرات والمناسبات الفخمة فأنت في حاجة إلى تطبيق مكياج غنيّ وبأسلوب محترف، يعزز إطلالتك ويناسب الملابس الفاخرة التي ستتألقين بها.



ولعل المكياج الذهبي أول خيار تتجه إليه السيدة عندما تريد أن تطبّق مكياج سهرات، فهو يزيد إشراق إطلالتها ويمنحها حضوراً فريداً وجريئاً.



في ما يأتي أبرز الخطوات التي عليك اتباعها للحصول على مكياج سهرة ذهبي تتألقين به في أمسياتك المقبلة:



تطبيق برايمر العيون



من أولى الخطوات التي عليك القيام بها قبل تطبيق أي مستحضر آخر. يساعد البرايمر في ترطيب البشرة وتحضيرها لاستقبال المكياج وتثبيته.

برايمر العيون



الظلال الأساسية



قبل اختيار الألوان التي تودّين اعتمادها للحصول على مكياج عيونك، ضعي ظلال أساسية تساعد في توحيد لون البشرة وتساعد في جعل ظلال العيون الملوّنة تبدو أجمل.



الظلال الذهبية



هي الخطوة الأبرز في مكياج العيون الذهبي. اختاري ظلالاً مشرقة وغطي بها كامل الجفن المتحرّك، بدءاً من زاوية العين الداخلية حتى منتصفها.

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الظلال الذهبية



الظلال الداكنة



ضعي ظلالاً باللون البني عند زاوية العين الخارجية وامزجيها مع الظلال الذهبية. أضيفي القليل من الظلال الذهبية عند خط الرموش السفلى لمزيد من الإشراق.



الكونسيلر



استخدمي كونسيلر بتركيبة ناعمة وسلسة تمتدّ بسهولة على البشرة. صحّحي بالكونسيلر الشوائب التي خلّفتها ظلال العيون وامنحي محيط عينيك مزيداً من التوهّج.

الكونسيلر



أيلاينر سائل



اختاري أيلاينر بتركيبة سائلة لترسمي خطاً مجنحاً على حدود الرموش العليا. لا تعتمدي الخط العريض لأن الهدف هو إبراز الظلال الذهبية.

أيلاينر سائل



الكحل الأسود



لمزيد من الجاذبية والسحر، أضيفي القليل من الكحل الأسود داخل العين.

الكحل الأسود



الماسكرا



هي الخطوة الختامية التي تكمل مكياج عينيك. اختاريها بتركيبة مكثّفة ومطوّلة للرموش تغنيك عن استخدام الرموش الصناعية.

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