رسومات الأظافر المائلة lipstick nail أحدث صيحات هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:35 مساءً - ظهرت موضة الأظافر المائلة أو المعروفة بـ lipstick nail والتي تعتمد شكل أحمر الشفاه بالخط المائل. وقد اجتاحت هذه الموضة عالم رسومات الأظافر، مع ألوان المناكير المختلفة هذا الصيف، وإذا أحببتِ تجربتها، إليكِ مجموعة مختلفة من رسومات الأظافر المائلة مع المناكير الصيفي.



الأظافر الفرينش مع الألوان النيون

يمكنكِ تجربة الأظافر المائلة مع لمسة الفرينش لأظافر بالألوان النيون، مثل درجة الأخضر الفوسفوري، لاطلالة مميزة هذا الصيف، وبالسهرات سوف تصبح أظافركِ أكثر بروزًا بالأماكن ذات الإضاءة الخافتة.

الأظافر الفرينش مع الألوان النيون



رسومات الأظافر المائلة اللامعة

شكل الأظافر المائل مع المناكير الميتالك، من الأفكار المميزة التي يمكنكِ اعتمادها هذا الصيف، وسوف تجعل شكل أظافركِ جذابًا للغاية، بخاصة وإن اعتمدتِ معها هذه الخطوط البيضاء في المنتصف.

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رسومات الأظافر lipstick nail مع الألوان النود

مازالت ألوان النود متربعة على عرش الموضة هذا الموسم، فلِمَ لا تجربي هذه الصيحة من أشكال الأظافر مع هذه الألوان، وبإمكان أن تُظهري شكل الأظافر أكثر، مع تحديدها بأحد الألوان البارزة لا سيّما الأسود.

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رسومات الاظافر المائلة مع الغليتر

اختاري لمسة الغليتر لمظهر كله حيوية هذا الصيف، وسوف يناسب كل الأوقات لديكِ سواء بالمساء أو بالنهار، طبقيه بلونكِ المفضل لا سيّما الفضي أو الذهبي.

رسومات الاظافر المائلة مع الغليتر

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