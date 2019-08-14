صبغات شعر صيف 2019 من وحي النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:35 مساءً - عندما يتعلق الأمر بأفكار تلوين الشعر في الصيف، فإن الاتجاه يذهب نحو الدرجات الحيوية والمنعشة. في المقابل، تغيب الألوان الدافئة والداكنة عن لائحة خياراتنا، وتأتي الدرجات المفعمة بالانتعاش لتضع لمساتها على إطلالاتنا. سواء كان شعرك قصيراً أو طويلاً، يبقى اختيار الدرجة اللونية المناسبة لكِ رهناً بذوقك وما يليق بلون بشرتِك.
في ما يأتي أبرز ألوان شعر صيف 2019 التي اخترناها لك من وحي النجمات العالميات.
أشقر متوهّج
قد تُعتبَر هذه الدرجة من الأشقر الأكثر ملاءمة لأجواء الصيف الحارقة. اختارته كاري أندروود Carrie Underwood خلال حضورها حفلة ACM هذا العام. ونسّقت معه تسريحة الشعر نصف المرفوع مع غرّة ضخمة وعالية، وأضفت المزيد من الفرادة إلى طلّتها مع مكياج العيون الترابي.
بني هادئ
من الدرجات الأكثر جاذبية للون البني، يزيد الإطلالة شباباً ويضفي عليها مزيد من النعومة. اختارتها أوليفيا باليرمو Olivia Palermo وهو بديل البني الداكن الذي غالباً ما تتجه إليه السيدات في فصل الشتاء. وقد استطاعت أوليفيا أن تبرزه بأسلوب أكثر نعومة مع تسريحة الشعر المنسدل والخصلات المموّجة.
أزرق سماوي
نعم.. هذا اللون الجريء هو أحد ألوان موسم صيف 2019 وهو خيار مناسب لكل مَن تبحث عن إطلالة جريئة ولافتة. اختارته ليدي غاغا Lady Gaga المعروفة بذوقها المميّز لحضور حفلة Golden Globes ونسّقته مع تسريحة شعر مرفوع بطريقة مبتكرة ومكياج عيون دخاني.
بني محمرّ
أضيفي لمسة من الانتعاش إلى اللون البني الخافت من خلال بعض درجات الأحمر، فهذا اللون الذي اختارته سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson يناسب ألوان البشرة المختلفة كما أنه يناسب الشعر الطويل والقصير على حد سواء.
الخزامي
لم تسيطر الألوان الباستيلية على أزياء هذا الصيف فحسب، بل تسلّلت درجاتها المنعشة إلى صبغات الشعر وخاصة اللون الخزامي الذي اختارته كاتي بيري Katy Perry مع جذور داكنة، وقد أضاف الكثير من الجرأة إلى إطلالتها.
أشقر عسلي
هي الدرجة الأكثر هدوءاً باللون الأشقر، يناسب المرأة التي تبحث عن إطلالة مشرقة ومشعّة إنما كلاسيكية هادئة في الوقت نفسه. اختارته تايلور سويفت Taylor Swift مع تسريحة الشعر القصير والناعم فبدا في غاية الأنوثة.
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