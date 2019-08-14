صبغات شعر صيف 2019 من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:35 مساءً - عندما يتعلق الأمر بأفكار تلوين الشعر في الصيف، فإن الاتجاه يذهب نحو الدرجات الحيوية والمنعشة. في المقابل، تغيب الألوان الدافئة والداكنة عن لائحة خياراتنا، وتأتي الدرجات المفعمة بالانتعاش لتضع لمساتها على إطلالاتنا. سواء كان شعرك قصيراً أو طويلاً، يبقى اختيار الدرجة اللونية المناسبة لكِ رهناً بذوقك وما يليق بلون بشرتِك.



في ما يأتي أبرز ألوان شعر صيف 2019 التي اخترناها لك من وحي النجمات العالميات.



أشقر متوهّج



قد تُعتبَر هذه الدرجة من الأشقر الأكثر ملاءمة لأجواء الصيف الحارقة. اختارته كاري أندروود Carrie Underwood خلال حضورها حفلة ACM هذا العام. ونسّقت معه تسريحة الشعر نصف المرفوع مع غرّة ضخمة وعالية، وأضفت المزيد من الفرادة إلى طلّتها مع مكياج العيون الترابي.

ألوان شعر صيف 2019



بني هادئ



من الدرجات الأكثر جاذبية للون البني، يزيد الإطلالة شباباً ويضفي عليها مزيد من النعومة. اختارتها أوليفيا باليرمو Olivia Palermo وهو بديل البني الداكن الذي غالباً ما تتجه إليه السيدات في فصل الشتاء. وقد استطاعت أوليفيا أن تبرزه بأسلوب أكثر نعومة مع تسريحة الشعر المنسدل والخصلات المموّجة.

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ألوان شعر صيف 2019

أزرق سماوي



نعم.. هذا اللون الجريء هو أحد ألوان موسم صيف 2019 وهو خيار مناسب لكل مَن تبحث عن إطلالة جريئة ولافتة. اختارته ليدي غاغا Lady Gaga المعروفة بذوقها المميّز لحضور حفلة Golden Globes ونسّقته مع تسريحة شعر مرفوع بطريقة مبتكرة ومكياج عيون دخاني.

ألوان شعر صيف 2019



بني محمرّ



أضيفي لمسة من الانتعاش إلى اللون البني الخافت من خلال بعض درجات الأحمر، فهذا اللون الذي اختارته سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson يناسب ألوان البشرة المختلفة كما أنه يناسب الشعر الطويل والقصير على حد سواء.

ألوان شعر صيف 2019



الخزامي



لم تسيطر الألوان الباستيلية على أزياء هذا الصيف فحسب، بل تسلّلت درجاتها المنعشة إلى صبغات الشعر وخاصة اللون الخزامي الذي اختارته كاتي بيري Katy Perry مع جذور داكنة، وقد أضاف الكثير من الجرأة إلى إطلالتها.

ألوان شعر صيف 2019



أشقر عسلي



هي الدرجة الأكثر هدوءاً باللون الأشقر، يناسب المرأة التي تبحث عن إطلالة مشرقة ومشعّة إنما كلاسيكية هادئة في الوقت نفسه. اختارته تايلور سويفت Taylor Swift مع تسريحة الشعر القصير والناعم فبدا في غاية الأنوثة.

ألوان شعر صيف 2019

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