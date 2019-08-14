خطوات العناية بالبشرة من وحي تشارليز ثيرون

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:35 مساءً - الممثلة تشارليز ثيرون تتمتّع بملامح جذابة ولافتة وجمال يجعلها واحدة من أكثر نساء العالم جاذبية على الإطلاق. كما تحرص النجمة الفاتنة على الحفاظ على بشرتها لكي تبدو مشرقة دائما وخالية من الشوائب. فلا تتردد في دعم بشرتها بكل ما تحتاج إليه، لتبقى شابة وتحميها من أعراض الشيخوخة المبكرة.



في ما يأتي أبرز الخطوات التي تتبعها تشارليز ثيرون للعناية ببشرتها مع بعض المستحضرات التي لا تتخلى عنها.



لا وقت في الصباح



خلال إحدى مقابلاتها مع موقع أجنبي أكدت تشارليز ثيرون أنها تهتم كثيراً ببشرتها في المساء وتمنحها الخطوات اللازمة للعناية بها. إلا أن فترة الصباح قاسية بعض الشيء، لانها لا تسمح لها أبداً بأن تمنح بشرتها أي عناية. لذا فإنها تكتفي بغسل وجهها وتطبيق كريم الوقاية من أشعة الشمس قبل الخروج من المنزل مثل La Roche-Posay Anthelios Pocket.

La Roche-Posay Anthelios Pocket



التقشير مرتين في الأسبوع



عملية تقشير البشرة مرتين في الأسبوع هي خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة الذي تتبعه تشارليز ثيرون للحفاظ على نضارة بشرتها. وهي تختار كريم تقشير بتركيبة لطيفة على البشرة مثل Dior Instant Gentle Exfoliant الذي يتميز بتركيبته الناعمة والغنيّة في الوقت نفسه.

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Dior Instant Gentle Exfoliant



المساء أفضل وقت لتدليل البشرة



تعتبر تشارليز ثيرون أن فترة المساء هي الأفضل لمنح بشرتها العناية التي تحتاج إليها. وبناء عليه، تعمد إلى تنظيفها جيداً من الرواسب والأوساخ التي تعرّضت لها طوال النهار من خلال استخدام غسول الوجه بتركيبة غنيّة بالحبيبات مثل مستحضر Neutrogena Visibly Clear الغنيّ بخلاصة زهرة الليمون الهندي.

Neutrogena Visibly Clear



الخطوة الأساسية قبل النوم



قبل خلودها إلى الفراش وبعد التأكد من نظافة بشرتها جيداً، تستخدم تشارليز مستحضر Dior Prestige Le Nectar de Nuit بتركيبة المصل التي يسهل امتصاصها من قبل الجلد. يزيد هذا المصل من نعومة البشرة ويمنحها مظهراً مشرقاً ونضراً على الفور.

Dior Prestige Le Nectar de Nuit



القناع مرة في الأسبوع



لا تشدّد تشارليز ثيرون على استخدام أقنعة للوجه إذ تعتبر بأن الكثير يعني القليل. لذا هي تكتفي بالمستحضرات التي تستخدمها وتضفي لمسة إشراق على بشرتها مرة في الأسبوع من خلال استخدام قناع لتوهّج البشرة مثل Sisley Masque Eclat Express

Sisley Masque Eclat Express

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