فوائد زيت اللوز مذهلة على البشرة!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:35 مساءً - زيت اللوز الحلو واحد من أحد الزيوت الاساسية التي تدخل في الكثير من مستحضرات الجمال، كما أنّ له تاريخًا طويلًا عن فوائده المذهلة للبشرة، لهذا كانت الملكات قديمًا يعتمدنه كمستحضر جمالي لنضارة بشرتهنّ، وأنتِ أيضًا يمكنكِ الاستفادة بفوائده المختلفة، واستخدامه في الكثير من الأمور الخاصة ببشرتكِ، وإليكِ التفاصيل..

فوائد زيت اللوز للبشرة



فوائد زيت اللوز للبشرة



- يحتوي زيت اللوز على فيتامين E، ما يحسّن الدورة الدموية لبشرتكِ، ويحميها من الجفاف.



- يحمي بشرتكِ من أشعة الشمس الضارة، لهذا فهو مهم وأساسي تحديدًا في فصل الصيف.



- يساعد على الوقاية والتخلص من الهالات السوداء، فهو يحتوي على خاصائص تهدّىء من الانتفاخات، وتخفي آثار البقع تحت العيون.



- به عوامل تساعد على تبييض البشرة، ويخلّصكِ من الكلف والبقع الداكنة، فهو يحتوي مستويات عالية من البروتين والأحماض أوميغا 9.

زيت اللوز يحسّن الدورة الدموية لبشرتكِ



كيف أستخدم زيت اللوز الحلو على بشرتي؟



مع الماسكات والوصفات الطبيعية



- ماسك زيت اللوز الحلو مع الحليب



كمية متساوية من الحليب وزيت اللوز الحلو، واغمسي قطعة قطنية بالخليط ووزعيها على بشرتكِ، واتركي الخليط حتى يجف، ومن ثم اُشطفي وجهكِ بالماء، ومن الممكن أن تجربي هذه الوصفة مرة كل يوم للحصول على بشرة فاتحة، وإذا كنتِ تعانين مشاكل البقع والكلف.

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- ماسك زيت اللوز مع الموز والزبادي



ملعقة صغيرة من زيت اللوز مع ملعقة كبيرة من الزبادي، وحبة موز مهروسة، ضعي هذا الخليط على بشرتكِ لمدة نصف ساعة، ومن ثم اشطفي وجهكِ بعدها بالماء، وكأنكِ بهذا الماسك تغذين بشرتكِ مرة على الأقل أسبوعيًّا.



- ماسك اللوز لانتفاخات العينين



قبل النوم، مسحة بسيطة من زيت اللوز الحلو بعد تنظيف بشرتكِ، بمنطقة الهالات تحت العينين، وفي اليوم التالي اشطفي وجهكِ بالماء.



- زيت اللوز لإزالة المكياج



يمكنكِ اعتماد زيت اللوز الحلو كبديل آمن لإزالة المكياج، فهو ينظف البشرة بعمق، ويزيل الأوساخ، بخاصة من العينين، من دون التسبب بأيّ مشاكل التهاب.

استخدامات عديدة لزيت اللوز

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