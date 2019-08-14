فوائد مذهلة للأفوكادو على الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:35 مساءً - الأفوكادو من الفواكه الاستوائية، معروف بطعمه اللاذع قليلًا، لكنّ فوائده مذهلة للجسم، بخاصة للشعر، إذ يحتوي على الكثير من الفيتاميات والمعادن التي يحتاجها شعركِ لصحته.



فوائد مذهلة للأفوكادو على شعرِك



- يعالج تلف الشعر، والأطراف المتقصفة، لأنه يحتوي على الكولاجين الطبيعي، الذي يحتاجه شعركِ للمعانه.



- يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من البوتاسيوم والصوديوم، لهذا فهو يغذي شعركِ ويحميه من التساقط.



- الأفوكادو غني بفيتامين أ و سي، لهذا هو مغذٍّ جيد للشعر، بخاصة وإن اعتمدتيه مع الزيوت الطبيعية، لأفضل نتيجة لشعرِك.



ماسك الأفوكادو وزيت الجوجوبا



المكونات

- حبة أفوكادو مهروسة

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا



تحضير الماسك

اخلطي كلًّا الأفوكادو والجوجوبا مع بعض، ووزعيه على شعركِ بالكامل.

اتركي الخليط على شعركِ لمدة ساعة.

اشطفي شعركِ بعدها بالماء.

الأفوكادو لمعالجة مشاكل الشعر



ماسك الأفوكادو وزيت جوز الهند

المكونات

- ثمرة الأفوكادو

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

- ملعقة طعام زيت زيتون

- ملعقة كبيرة من العسل



تحضير الماسك

اهرسي الأفوكادو، ثم ضعيه في الخلاط، وأضيفي إليه زيت جوز الهند ، وامزجيها حتى يصبح الخليط ناعمًا.

ضعي هذا القناع على شعركِ، واتركي الخليط لمدة ساعة.

جربي هذا الماسك مرة أسبوعيًّا.

الأفوكادو لمعالجة مشاكل الشعر

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