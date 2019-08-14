طريقة عمل سلطة الروجاك الحارة بالفواكه

سلطة الروجاك من الأطباق التقليدية في جنوب شرق آسيا، فهو شائع في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، عبارة عن خليط من الفواكه والخضروات مع الفلفل الحار، كما أنه يمكن أن يقدم بالفواكه فقط أو بالخضروات فقط، ويقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل سلطة الروجاك اللذيذة بالفواكه. مكونات سلطة الروجاك بالفواكه فاكهة الموسم مقطعة مكعبات الصوص قرنين من الفلفل الأحمر الحار منزوعين البذور 3 ملاعق كبيرة سوداني محمص Advertisements ملعقة كبيرة معجون تمر هندي نصف كوب سكر بني طريقة تحضير سلطة الروجاك بالفواكه الفواكه ضعيهم في كاسات التقديم. امزجي جميع المكونات باستخدام "الهاند بلندر"، حتى تتحول إلى معجون. ضيفي الخليط إلى الفواكه المقطعة، وقدميها مثلجة.

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