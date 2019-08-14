الامارات | بالصور.. أين قضى النجوم العرب العيد؟.. شواطئ وسفر وخيارات اضطرارية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أين قضى النجوم العرب العيد؟.. شواطئ وسفر وخيارات اضطرارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تباينت وجهات نجوم مصريين وعرب وخياراتهم، خلال عيد الأضحى، فبينما قضى البعض العطلة على شواطئ الساحل الشمالي والبحر الأحمر، فضل آخرون السفر للخارج، فيما اضطر فريق ثالث للعمل، وإنجاز مشاهد من فيلم.

ووسط البقاع الخضراء في فرنسا، قضت الفنانة دينا الشربيني إجازة عيد الأضحى، وبصحبتها الفنان عمرو دياب، ونشرت الفنانة صوراً لها من أماكن متفرقة من فرنسا.

بينما اختارت النجمة نيللي كريم إيطاليا، ونشرت صوراً لها وسط مسطحات مائية، وطرحت لقطات عدة لها بين إيطاليا واليونان.

وانتهزت سيرين عبدالنور فترة العيد، وحصولها على إجازة للسفر إلى جزيرة ميكونس اليونانية.

وفي مدينة مدريد الإسبانية قضت الفنانة السورية ديمة بياعة إجازة عيد الأضحى بصحبة ولديها فهد وورد تيم حسن.

من جانبها، «عيّدت» الممثلة السورية نسرين طافش في مصر، وبالتحديد في مدينة القاهرة وطرحت صوراً لها وهي في منطقة الأهرامات الأثرية.

وتقضي الممثلة التونسية درة العيد في أميركا، حيث تتواجد هناك منذ أسابيع، وواصلت إجازتها لقضاء إجازة العيد في الولايات المتحدة.

Advertisements

وفي كاليفورنيا أمضى إجازته الممثل المصري محمد رمضان.

وسافرت الفنانة حلا شيحة إلى كندا لقضاء العيد برفقة أولادها الأربعة

.

وفضل عدد من النجوم قضاء العيد على الشواطئ المصرية، مثل الفنان أحمد عز الذي قضى العيد في الساحل الشمالي، وكذلك كل من منة فضالي وأمير كرارة، وخالد النبوي، وحسن الرداد وغادة عادل ومنى زكي وأحمد حلمي.

بينما توجهت النجمة منة شلبي في العيد بصحبة والدتها إلى منطقة الجونة بالغردقة

وفاجأت الفنانة الشابة ناهد السباعي جمهورها بأنها قضت العيد في المنزل بصحبة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وطرحت ناهد صوراً لها ولوالدتها وشقيقتها وهن يرتدين «البيجامات».

ولم يكن هناك أي اختيار للنجم محمد هنيدي بالنسبة لإجازة العيد، إذ اضطرته الظروف والعرض المسرحي «3 أيام في الساحل» الذي يقوم ببطولته أن يقضي العيد بالمسرح حيث يعرض العمل يومياً.

كذلك اضطر الفنان أحمد السقا أن يقوم بتصوير بعض المشاهد المهمة من فيلمه الجديد «العنكبوت» خلال أيام عيد الأضحى المبارك.