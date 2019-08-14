أفضل الأحذية الرياضية المناسبة للخروجات والمثالية للطقس الحار

حتى في موسم العناية بأقدامنا ووضع الالوان والأكسسوارات الصيفية، في بعض الأحيان قد تحتاج أقدامنا للراحة من الصنادل لفترة، فتعتبر الأحذية الرياضية المريحة والاسفنجية هي الحل، سواء كانت تتميز بتصميم رائع عصري أو بريق من الأزهار الأنثوية، فستكون مناسبة جداً لجميع الأوقات خصوصاً بعد ارتدائها مع استايلات مختلفة من الأزياء، هنا يمكنك إلقاء نظرة على أحذية الصيف الأكثر راحة، حتى في الأيام الحارة. حذاء رياضي espadrille ليست فقط مريح ولكنه أيضاً سيكون رائعاً مع الجينز أو فستان صيفي قصير. أحذية رياضية كونفيرس يبدو أننا سنظل أوفياء للأحذية الكونفيرس، فهي التي تلجئين لها في الأوقات السريعة والسفر وحتي مع الملابس الرسمية، ولا ننكر أن معظمنا من الممكن أن يرتديها مع أزياء السهرات. أحذية رياضي Cut out من أكثر الأحذية الرياضية التي تناسب فصل الصيف، فبسبب تصميمها الشبيهة بالصنادل والأحذية الصيفية ستكونين مميزة بها. أحذية رياضية خفيفة lightweight إذا كنتِ تمريدين ارتداء الأحذية الرياضية خفيفة الوزن للخروجات، حاولي دائماً الإبتعاد عن الشكل الرياضي أو الخاصة بالجري، هناك أنواع بأشكال مختلفة اختاري منها ما يناسبك والألوان التي تفضلينها.

أحذية بنعل ضخم mesh platform

بعد أن كنا نراها فقط لدي فتيات فريق سبايس جيرلز، فقد أصبح هذا النوع من الأحذية الرياضية منتشرة بصورة كبيرة، ستكون رائعة مع التنورة الجينز.

حذاء رياضي Slingback Sneakers

هذا الحذاء سيكون مختلف وجديد مع جامب سوت جينز أو شورت وسترة، بهذا الشكل ستمزجين بين المظهر الكلاسيك الانثوي والمظهر الرياضي الكاجول.

حذاء رياضي Mixed Media Sneaker

إذا تكلمنا عن الأحذية الرياضية المناسبة للخروج لا يجب ان ننسي حذاء Mixed Media Sneaker، فهو يجمع بين الشكل القديم للأحذية الرياضية مع القليل من المظهر العصري.

أحذية Steffey Nubuck

من أفضل الأحذية المناسبة للصيف خصوصاً هذا النوع الذي يأتي مع خامة من الجلد، أختاري الوان الباستيل اذا كنتِ تريدين مظهر صيفي عصري

حذاء رياضي كلاسيكى Slip-On Sneaker

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هذا هو المفضل لدى الجميع فهو مريح وياتي بالوان عديدة و طباعات مختلفة، وغير هذا سهلة الارتداء، ومناسبة لجميع ستايلات الأزياء التي تفضلينها.

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