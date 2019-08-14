صور.. مصممة مجوهرات ألمانية تصنع الحلي من "لبن الأم"

لا يقف الابتكار عند حد، فهو في تطور دائم، خاصة فيما يتعلق بالحلي، بداية من صنعها بالطريقة التقليدية بأشكال جديدة، وصولا لاستخدام لبن الأم في توصيل فكرة بعينها.

اختارت مصممة المجوهرات الألمانية ميلاني كبيله، مادة غريبة لصناعة الحلي، فاعتمدت على لبن الأم في صنع مجوهراتها.

قالت "كبيلة"، إن السبب وراء هذه الفكرة هو إعطاء نفسها وغيرها من الأمهات الفرصة لتذكر فترة الرضاعة الطبيعية على هيئة قطعة مجوهرات جميلة وفردية.

Advertisements

وترسل الأمهات المهتمات بهذا الأمر قطرات قليلة من لبنهن إلى "ميلاني"، فتقوم بتجفيفه وخلطه بمادة الراتينج الصمغية وغيرها من مواد التصليب، وفي النهاية يتم صياغة القطعة بأكملها.

ونقلًا عن موقع "البيان" أضافت المصممة أن يمكنها استخدام الشعر أو أجزاء من الحبل السري في تصميم الحلي، ولقت الفكرة اهتمامًا كبيرًا لدرجة أن المصممة أعلنت أنها سوف تضطر لاختيار زبائنها المقبلين لإنتاج قطع محددة من الحلي.

رحب قطاع كبير بالفكرة ورفضها البعض أيضا، فيرى المنتقدون أن فكرة تصميم الحلي من الحليب توصم الأمهات اللائي يرفضن فكرة الرضاعة الطبيعية.