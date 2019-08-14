المغنية العالمية بيونسيه تختار البنفسجي بلمسةٍ عربية لإطلالتها الصيفية

توقّف محبّو المغنية العالمية بيونسيه أمام آخر إطلالاتها التي نشرتها على حسابها الرسمي على "انستغرام"، حيث بدت أنها تعيش أجواء الصيف بكامل أناقتها.
بيونسيه اختارت لآخر لوكاتها الصيفية فستانًا باللونين البنفسجي والأبيض بنقشة الـGingham من علامة Altuzarra ونسّقته مع الكعب العالي باللون الأبيض. فيما حملت بيدها شنطة جلدية مربّعة باللون البنفسجي من علامة Lilian Afshar.
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وعن Lilian Afshar، فهي علامة إماراتية، سبق أن ارتدت بيونسيه هذه الشنطة من قبل حيث نسّقتها مع بذلتها باللون البرتقالي ذات الطبعات الاثنية الأفريقية.
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