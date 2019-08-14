لمرضي الضغط: تناولوا هذه الأنواع من الدقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

يوفر تناول الخضروات والفواكه جرعة جيدة من الألياف الغذائية، كما يمكنك الحصول على مزيد من الألياف بانتظام عن طريق تناول دقيق الحبوب الكاملة.

نستعرض لكم أنواع الدقيق الصحي لمرضى الضغط، بحسب ما جاء بموقع "24 الإماراتي":

1-صنع الخبز الأسمر من دقيق القمح الكامل، وهو غني بالألياف والبروتين النباتي.

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2-دقيق حبوب الشوفان من أغنى أنواع العجين بالألياف، وهو مناسب لإعداد الفطائر والكعك والبانكيك.

3-دقيق الحنطة السوداء أو (الباكويت) مناسب لمن لديه حساسية من القمح، ولإعداد البانكيك والفطائر والمخبوزات الأخرى.

4-دقيق الشعير مناسب أيضاً لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ويحتوي كل 100 غرام منه على 17 غراماً من الألياف و12 غراماً من البروتين النباتي الصحي.