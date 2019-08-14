أغرب تصاميم الأدراج.. فهل تجرؤ على صعودها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يرتكب المهندسون في بعض الأحيان أخطاء غريبة في تصميم المنازل، وينطبق ذلك على الأدراج، التي تصبح مصدراً للخطاء إذا لم يتم تصميمها بالطريقة الصحيحة.

وفيما يلي مجموعة من التصاميم الفريدة والغريبة للأدراج، التي أرسلها مجموعة من مستخدمي الإنترنت من حول العالم، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- درج مصنوع من مجموعة من ألواح الزجاج المثبتة بالجدار، ويمكن أن تشكل خطراً على من يصعد عليها.

2- لا يمكن أن تفهم إلى أين يؤدي هذا الدرج، وماذا يمكن أن يستفيد منه أصحاب المنزل، ففي آخره ستجد نفسك مواجهاً للجدار.

3- نقوشات هذا الدرج يمكن أن تجعلك تفشل في تحديد مكانها، وعليك أن تكون حذراً بشكل كبير عند صعودها.

4- تصميم آخر لدرج خطير على أصحاب المنزل، حيث لم يراع المصمم ربط الغرفة بالدرج بشكل مناسب.

5- عند صعود وهبوط هذا الدرج عليك أن تكون حذراً للغاية أيضاً، فهو منحدر بشكل كبير ويمكن أن يصبح زلقاً في بعض الأحيان.

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6- قد لا نكون بحاجة إلى شرح السبب الذي يجعل تصميم هذا الدرج خطيراً للغاية.

7- على الرغم من التصميم الجميل لهذا الدرج، إلا أنه غير عملي للاستخدام في المنزل.

8- عليك أن تراقب خطواتك بشكل كبير إذا أردت أن تنجو من التعرض للسقوط عند استخدام هذا الدرج.

9- من الإشارة الظاهرة على هذا الدرج، يبدو أنه مخصص لمستخدمي الكراسي المتحركة، لكن كما يبدو أن المصمم لم يأخذ ذلك في الاعتبار.

10- هذا الدرج بحاجة إلى محترفين لتسلق الجبال بسبب انحداره الشديد.