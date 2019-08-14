أخطاء تقومين بها عند تنظيف منزلك.. منها غسل ألواح التقطيع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

يربط خبراء الصحة دوماً بين النظافة والعناية الشخصية من جهة، وبين الحفاظ على صحتنا والوقاية من الأمراض من جهة أخرى.

إلا أن عمليات التنظيف نفسها يمكن أن تكون مصدراً للخطر على الصحة، في حال لم تتم بالشكل المطلوب. وتبين خبيرة التنظيف راليستا برودانوفا مجموعة من الأخطاء، التي يجب تجنبها في أعمال التنظيف، بحسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي"، نقلا عن صحيفة ميرور البريطانية:

1- فرك العفن الأسود

تقول راليتسا "فرك العفن الأسود الناجم عن الرطوبة يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، وحتى الهلوسة. وغالباً ما ينمو العفن الأسود على جدران رطبة شديد السمية. ويمكن لهذه القوالب العضوية الحية إرسال الجراثيم إلى الهواء لتنتشر في أرجاء المنزل".

2- ممارسة الرياضة في المنزل

هناك الكثير من الدراسات حول الأخطاء التي تكمن في معدات التمرين، وغالباً ما تحمل معدات الصالات الرياضية عدداً أكبر من الجراثيم مقارنة بالمراحيض - بما في ذلك تلك التي يمكن أن تسبب الأكزيما وحب الشباب والعديد من الأمراض الخطيرة.

3- ترتيب السرير

تنصح راليستا بالتوقف عن ترتيب السرير مباشرة عند الاستيقاظ في الصباح، وبدلاً من ذلك يجب أن تترك فراشك يتنفس بعد إزالة اللحاف عنه لبعض الوقت، وذلك لمنع تشكل الرطوبة والعث.

4- عدم تنظيف المكنسة الكهربائية

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تنتقل البكتيريا والجراثيم وتعشش داخل المكنسة الكهربائية بسرعة كبيرة، وتشير الدراسات إلى أن نحو 15% من جميع المكانس الكهربائية تحتوي على جرثومة تسبب اضطرابات في الأمعاء. لذلك يجب تفريغ المكنسة وتعقيمها على أساس منتظم.

5- إهمال تنظيف شقوق الثلاجة

عادة ما تحتوي القطعة المطاطية التي تغلق باب الثلاجة على شقوق وزوايا تتحول إلى مصائد لبقايا الأطعمة، وتبقى هناك لفترة طويلة، وتتجمع عليها كميات كبيرة من الجراثيم والبكتيريا، وفي نفس الوقت يمكن أن يتشكل العفن فيها.

6- إهمال تغيير مناشف المطبخ

غالبًا ما يتم استخدام مناشف الشاي عدة مرات قبل رميها في الغسالة، لكن يجب عليك تغييرها كل يوم.

وتقول راليتسا "غالباً ما تكون مناشف الشاي رطبة ودافئة من الاستخدام السابق - مما يسمح للبكتيريا بالتكاثر بسرعة. أنصحك إما باستبدالها كل يوم بأخرى نظيفة وجافة. أو اغسليها في نهاية كل يوم بحيث تكون جاهزة للاستخدام مرة أخرى في صباح اليوم التالي".

7- ترك غطاء المرحاض مفتوحاً

في كل مرة يتم ضخ الماء في المرحاض، تتطاير جزيئات الفضلات في الهواء، وغالباً ما تكون قطرات الماء المحمولة بالهواء ملوثة بالفيروسات والبكتيريا.

8- غسل ألواح التقطيع

تعتقد الكثير من ربات المنازل، أن غسل ألواح التقطيع بالماء وسائل الجلي يكفي للتخلص من الميكروبات، لكن راليستا توصي بضرورة استخدام مادة قوية التعقيم للقضاء على الجراثيم والبكتيريا المتغلغلة عميقاً في ألواح التقطيع.