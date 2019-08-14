بـ10 جنيهات.. وصفة سحرية للتخلص من الشعر الأبيض في المنزل خلال 30 دقيقة

ظهور شعر أبيض في الرأس، يُسبب إزعاجا للعديد من النساء، في ظل انتشار ظاهرة وجود خصلات من الشعر الأبيض في رؤوس الشابات، وبحثهن عن وصفة سهلة وسريعة للتخلص من "الشيب".

قدم مصفف الشعر "محمد السوري"، طريقة اقتصادية لن تتجاوز تكلفتها الـ10 جنيهات، وصفة طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض، خلال استضافته في برنامج "هي وبس" المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

المكونات

الشاي

البن

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ماء

- خلط كمية مناسبة من الشاي والبن مع الماء ووضعها على الشعر الأبيض.

- ترك الخليط لمدة نصف ساعة قبل الغسل بماء دافئ.

- تنصح السيدات اللاتي تحول لون جميع بويصلات شعرهن إلى اللون الأبيض، بصبغه كل شهر ونصف.