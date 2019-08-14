انتهاء شهر العسل بين الأمير هاري وميغان ماركل بسبب ضغوطات الحياة الزوجية

يبدو أن شهر العسل الذي استمر لأكثر من عام بين دوقي ساسكس هاري وميغان ماركل قد انتهى، وذلك بعدما بدأ يشعر الزوجان بالفعل بوطأة ضغوطات الحياة الزوجية.

ونقلت تقارير عن مصدر مقرب من الزوجين قوله "كانت البداية مدهشة بالنسبة لميغان بعدما انتابتها حالة حماسة شديدة إثر انضمامها للعائلة الأكثر شهرة في العالم، وكانت البداية الوقوع في حب عالم الأمير العازب بعيدًا عن هموم الحياة الحقيقية، لكن سرعان ما فرض الواقع نفسه؛ إذ بدأ يدرك هاري وميغان مدى صعوبة الحياة لاسيما بعد الإنجاب وتزايد الضغوط التي يتعين عليهما تحملها بشتى السبل".

وتحدث روب شاتر، صاحب مدونة Straight Shuter الصوتية، عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بحياة ميغان الحالية، مؤكدًا أنها تمر بـ"أزمة رغم عيشها في الجنة".

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وتابع بقوله: "بعدما ذهبت زهوة الحماسة التي كانت في البدايات، ها هي تجد نفسها الآن وحيدة تقريبًا، محتجزةً خلف جدران القصر الملكي، حيث تشعر بحالة انعزال تام بسبب طبيعة الحياة ونمطيتها بين أفراد العائلة الملكية ببريطانيا. فهم لا يغادرون القصر أو منزل الإقامة كثيرًا ولا يسمحون لأحد بالدخول والاندماج معهم".

وختم مقربون من الزوجين بقولهم: "يمكن القول إن شهر العسل انتهى بنسبة 100%، قد تبدو ظاهريًا حياة رائعة بالنسبة لنا، لكنها فعليًا تشبه التقيد بأصفاد ذهبية".

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