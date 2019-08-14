أعراض الإصابة بـ الإمساك المزمن

الإصابة بإمساك مزمن، من الأمراض الشائعة التي تصيب مختلف المراحل العمرية، وتسبب الشعور بعدم توازن الجسم، وفقدان القدرة على تنفيذ الأنشطة الروتينية البسيطة.

الإمساك هو أحد الأمراض الشائعة بالجهاز الهضمي، والتي تشير إلى مشكلات في حركة الأمعاء بالجسم، ويمكن أن ينطوي أيضًا على أعراض أخرى مثل عدم الراحة عند الذهاب إلى الحمام، والانتفاخ البطني والألم بسبب صعوبة التبرز وجفافه، في ظل عدم معرفة الكثير بأعراضه، للبحث عن طرق علاج الإمساك.

وفيما يلي أعراض الإصابة بالإمساك المزمن، وفقا لما ذكره موقع "mayo clinic" الطبي:-

- القيام بعملية الإخراج والتبرز أقل من 3 مرات أسبوعيًا.

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- الشعور بألم شديد خلال عملية التبرز.

- تحتاج إلى الضعط بيديك على بطنك، خلال عملية الإخراج.

- الشعور بانسداد المستقيم ومنع التبرز.