طريقة عمل السويسرول

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"سويسرول" من الحلوى التي يفضِّلها الكثيرون، وتفضل العديد من ربات البيوت إعدادها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نظرا لمذاقها المميز.
وفيما يلي، خطوات تحضير السويسرول، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، على قناة "سي بي سي سفرة"..
المقادير
ثلاثة أرباع كوب دقيق
ثلاثة أرباع كوب سكر
5 بيضات
ملح
كيسان فانيليا
بيكنج بودر
فول سوداني مجروش
شوكولاتة
كريم شانتي
طريقة التحضير
- خلط السكر وصفار البيض، ثم إضافة الفانيليا وبياض البيض.
- إضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر.
- وضع الخليط على ورق زبدة داخل صينية مستطيلة.
- إدخال العجين إلى الفرن حتى ينضج.
- إضافة الكريم شانتي، ثم لفه على هيئة أسطوانة، وتزينه بالشوكولاتة.
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