نيكول كيدمان تتألق بـ"صندل أكوازورا" المزيّن بالجلود والرّيش في أحدث إطلالتها

معظم الفتيات ذوات القامة الطويلة يعانينَ من مشكلة اقتناء أحذية خاصّة بالمناسبات، ذلك أنّ معظم الخيارات مُتاحة في أنماط الكعب العالي. غير أنّ الممثلة الشّهيرة نيكول كيدمان التي يبلغ طولها 1.80 سم، تعرف جيدًا كيف تختار الحذاء المسطّح المناسب لحضور المناسبات، وهذا ما أثبتته في إطلالتها الأخيرة، باختيار صندل أكوازورا Ponza المزيّن بالرّيش والجلود، والذي يبلغ سعره حوالي 800 دولار.

فقد حضرت كيدمان عرضًا لأداء Moulin Rouge في برودواي، ونسّقت الحذاء الأنيق مع فستان أحمر مطبّع من قماش الجاكار من مجموعة كلوي لربيع وصيف 2020، حيث أوجدت تفاصيل الرّيش التي زينت صندلها المسطّح التوازن المثالي في إطلالتها بالفستان المثير.

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وليس كلّ زوج من الصّنادل المسطّحة ملائما للمناسبات والمواعيد المسائيّة، لذلك ابحثي عن الأنماط المزيّنة بتفاصيل أنيقة، مثل الرّيش أو الساتان أو الزخارف إذا كنتِ ترغبين في ارتدائها مع فستان راقٍ.

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