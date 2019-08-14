واشنطن - لايف ستايل
معظم الفتيات ذوات القامة الطويلة يعانينَ من مشكلة اقتناء أحذية خاصّة بالمناسبات، ذلك أنّ معظم الخيارات مُتاحة في أنماط الكعب العالي. غير أنّ الممثلة الشّهيرة نيكول كيدمان التي يبلغ طولها 1.80 سم، تعرف جيدًا كيف تختار الحذاء المسطّح المناسب لحضور المناسبات، وهذا ما أثبتته في إطلالتها الأخيرة، باختيار صندل أكوازورا Ponza المزيّن بالرّيش والجلود، والذي يبلغ سعره حوالي 800 دولار.
فقد حضرت كيدمان عرضًا لأداء Moulin Rouge في برودواي، ونسّقت الحذاء الأنيق مع فستان أحمر مطبّع من قماش الجاكار من مجموعة كلوي لربيع وصيف 2020، حيث أوجدت تفاصيل الرّيش التي زينت صندلها المسطّح التوازن المثالي في إطلالتها بالفستان المثير.
اقرا ايضاً:
أنجلينا جولي بفستان أسود وحذاء بالكعب العالي
وليس كلّ زوج من الصّنادل المسطّحة ملائما للمناسبات والمواعيد المسائيّة، لذلك ابحثي عن الأنماط المزيّنة بتفاصيل أنيقة، مثل الرّيش أو الساتان أو الزخارف إذا كنتِ ترغبين في ارتدائها مع فستان راقٍ.
قد يهمك ايضاً:
"الكعب العالي" يثير الجدل في اليابان والحكومة تتدخل
قواعد "اتيكيت" يجب التدرُّب عليها قبل ارتداء "الكعب العالي"
كانت هذه تفاصيل خبر نيكول كيدمان تتألق بـ"صندل أكوازورا" المزيّن بالجلود والرّيش في أحدث إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.