منها البابونج.. زيوت تساعد على التئام العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

تجبير الكسور هو الخطوة الرئيسية لعلاجها، وقد يتطلّب الأمر تدخلاً جراحياً بتركيب شريحة تساعد على التئام العظام على النحو السليم. ومن الخطوات العلاجية التكميلية دهان العظام المكسورة بزيوت أساسية تمتلك خصائص تسريع الشفاء، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

زيت الروزماري:

يحتوي زيت الروزماري على مادة تمنع تسرّب الكالسيوم من العظام.

زيت النعناع:

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يمتاز زيت النعناع بخصائصه المضادة للالتهابات، ويعتبر من أفضل الزيوت لتخفيف الألم.

زيت اللافندر:

. يمنع زيت اللافندر الأعراض التي تصاحب الكسور، مثل الصداع والدوخة.

زيت البابونج:

يحتوي زيت البابونج على مضاد حيوي نباتي يحمي من الالتهابات