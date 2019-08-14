كيف تتخلصين من بقع الجسم؟

كثيرا ما تظهر بقع بالجسم تعرضه للتشوه إذ أنه يظهر بشكل غير موحد، ما يجعل بقع الجسم إحدى أبرز المشكلات التجميلية التي تظهر على البشرة والتي تظهر نتيجة لتعرضها للاضطرابات الهرمونية أو الإفراط في التعرض للشمس، الأمر الذي يزيد من قبحها إن لم يتم العناية بها.

وتقدم "هُن" بعض الطرق للتخلص من بقع الجسم، نقلًا عن موقع العربية.

الليمون:

يتمتع الليمون بخصائص مفتّحة للبشرة بفضل غناه بالفيتامين C ويؤمن عصير الليمون عند خلطه بالقليل من الملح علاجاً طبيعياً فعّالاً للبقع، على أن يتم تطبيقه على البشرة صباحاً ومساءً لمدة 10 دقائق قبل شطف البشرة بالماء.

الفاكهة:

تساعد عدة أنواع من الفاكهة في إزالة البقع من الجسم كونها غنيّة بالفيتامينات التي تنشّط عملية تجدد الخلايا، ومن أبرزها البابايا، والأناناس، والتفاح، ويُنصح بتطبيق هذه الفاكهة على البشرة بشكل قناع لمدة 20 دقيقة ثم شطفها بالماء.

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البقدونس:

يشكّل نقيع البقدونس لوشن فعّال في مجال علاج البقع، على أن يتم تطبيقه على البشرة وهو فاتر وتركه 10 دقائق قبل شطفه بالماء، كما ينصح باستعمال هذا النقيع صباحاً ومساءً للحصول على نتائج فعّالة.

خلّ التفاح:

يساهم خلّ التفاح في توازن نسبة حموضة البشرة، وهو بذلك يتمتع بفعالية كبيرة في مجال إزالة البقع، كما يُنصح بخلطه بكمية مماثلة من الماء وبتطبيقه ليلاً على البشرة ثمّ تركه يجفّ قبل شطف البشرة بالماء.

الزيوت الأساسية:

تشكل زيوت الجزر، والكرفس، والجيرانيوم الأساسية وسيلة فعّالة للتخفيف من حدّة البقع، على أن يتم خلط بضع نقاط من هذه الزيوت مع ملعقة من زيت الورد وتطبيق المزيج على البقع.