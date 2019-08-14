بعد نصح "100 مليون صحة" المصريين بشرب البردقوش.. تعرفي على فوائده

طالبت مبادرة "صحتنا في أسلوب حياتنا"، وهي إحدى المبادرات الرئاسية في حملة "100 مليون صحة"، المصريين باستبدال العيش الأبيض، الذي يحتوي على سكر وكمية كبيرة من النشويات بآخر يحتوي على نسبة عالية من "الردة"، مؤكدة أنها تساعد في عملية الهضم.

كما طالبتهم بشرب وتناول عشبة "البردقوش"، بكثرة لتحسين عملية الهضم، والتي تساعد عادة على الإحساس بالشبع، وذلك من خلال عدة نصائح قدمتها للمصريين لتحسين عملية الهضم أثناء الأكل في فيديو توعوي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وللبردقوش العديد من الفوائد الصحية، ولذلك تناوله يعد أمرا مهما فيما يتعلق بالصحة، وفيما يلي فوائد البردقوش بحسب موقع "مديكال".

مفيد للمعدة

البردقوش يضمن التدفق السليم للعصارة الصفراوية والأحماض في المعدة، العشب يحيد الأحماض المسؤولة عن تدمير بطانة المعدة.

موسع للأوعية

يوسع البردقوش الأوعية الدموية ويساعد على استرخائها، وتخفيف تدفق الدم، وتقليل ضغط الدم، وبالتالي تقليل الضغط على الجهاز القلبي الوعائي بأكمله.

وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين ونزيف المخ.

ينهي على الفطريات

البردقوش يمكن أن يمنع نمو الفطريات ويساعد في علاج الالتهابات الفطرية.

هذا يساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية الفطرية ويساعد في علاج الإسهال الدموي.

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يساعد النساء في الدورة الشهرية

البردقوش هو عشب يمكن أن يساعد في تحفيز تدفق الدم إلى منطقة الحوض والرحم.

هذا يوفر الراحة من الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية، مثل الصداع، والألم في منطقة البطن، والدوخة، وتقلب المزاج.

يحارب البكتيريا والفيروسات

يمكن أن يكون البردقوش مفيدًا جدًا في التخفيف من احتقان المسالك الأنفية والحنجرة والبلعوم والقصبات الهوائية والرئتين بسبب نزلات البرد والالتهابات الفيروسية.

مدر للبول

البردقوش يزيد من انتظام التبول وكمية البول.

هذا يساعد الجسم على إزالة الماء الزائد والصوديوم وحمض اليوريك وأملاح الصفراء وغيرها من السموم من الجسم.

ترتبط زيادة التبول بانخفاض ضغط الدم والكلى الأنظف وتقليل الدهون.

يساعد على التعرق

البردقوش يساعد على العرق ويبقي الجسم على إزالة السموم وأملاح الصوديوم والماء الزائد من الجسم، وهذا يساعد أيضا في إسقاط الحمى.