يعتبر محشي الباذنجان هو أحد الأطباق الرئيسية التي تُقدَّم على غالبية الموائد، إذ أنه من الأطباق اللذيذة ذات القيمة الغذائية العالية، التي يُمكن إعدادها باستخدام الباذنجان الأبيض أو الأسود. وتقدم "هُن" طريقة عمل محشي الباذنجان بطريقة سهلة، حسب الشيف سالي فؤاد: مقادير محشي باذنجان: باذنجان عروس أبيض مقور كوب أرز مصري غير مغسول مرقة خالية الدسم ملعقة زيت ذرة ملعقة بودرة ثوم 2 بصلة مفرومة 3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم طماطم مقشرة ومفرومة كزبرة Advertisements بقدونس شبت ملح فلفل أسود كمون طريقة تحضير محشي باذنجان: اخلطي الأرز مع زيت ذرة وملح وفلفل وكمون وبودرة ثوم. أضيفي البصل والصلصة وعصير الطماطم واخلطي جيدا ثم أضيفي الكزبرة والبقدونس والشبت واخلطي. احشي الباذنجان بالخليط وضعيه في وعاء على النار وأضيفي له مرقة حسب الاحتياج واتركيه لينضج ثم قدميه.

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