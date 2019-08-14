كيف تحصلين على بشرة برونزية في البيت.. بالزيت والشمس

لا يستلزم الذهاب لشاطئ البحر كي تحصلي على بشرة برونزية بفعل الشمس، فيمكنك بخطوات بسيطة وباستخدام الزيوت الطبيعية، عمل تان في البيت خلال ساعات فقط.

موقع "Boldsky" حدد بعض الخطوات التي يمكنك من خلالها عمل تان صحي في البيت باستخدام الزيوت الطبيعية.

- استلقي في البلكونة خلال الشمس، أو في حديقة المنزل.

- استلقي على منشفة على الكرسي.

- اغمسي منشفة أخرى في زيت الزيتون.

- مرري المنشفة على جسدك المعرض للشمس.

- مرريها كذلك على الوجه والرقبة.

- استمري في تمرير الزيت لمدة 30 دقيقة.

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- استلقي تحت أشعة الشمس مدة 30 دقيقة أخرى.

- بعد انتهاء المدة، وكرري العملية على جسدك من الخلف، 30 دقيقة تمرير الزيت، ومثلها مستلقية تحت الشمس.

- غطي منطقة الرقبة الخلفية، وخلف الأذنين بالزيت.

- بعد ساعتين تقريبا تصبح بشرتك برونزية.

- احصلي على حمام بارد، واحرصي على إزالة الزيت من كل جسمك.

- زيت الزيتون يساعد على إكساب البشرة لونا برونزيا، مع المحافظة على عدم الحرق.