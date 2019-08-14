5 علامات تدل على احتياج جسمك للديتوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت خبيرة التغذية الألمانية مارجريت مورلو إن بعض العلامات تدل على احتياج الجسم للديتوكس، أي التخلص من السموم، وهي: الإرهاق الدائم ومشاكل الهضم وصعوبات النوم ورائحة الجسم الكريهة الناجمة عن فرط الحمضية ومشاكل البشرة كالجفاف والاحمرار والبثور.
وأضافت مورلو أن برنامج الديتوكس يقوم على الإكثار من الخضروات والفواكه بفضل محتواها المائي العالي والإكثار من الماء لطرد السموم والاستغناء عن الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة.
كما ينبغي أيضا التخلي عن السكر والملح والدقيق الأبيض ومنتجات الألبان الحيوانية والبيض والقهوة والشاي الأسود.
ومع إتباع هذا البرنامج لفترة من الوقت يتخلص الجسم من السموم ويستعيد نشاطه وحيويته، كما تستعيد البشرة نضارتها ونقائها.
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