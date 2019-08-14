طريقة عمل مولتن كيك

أضيفي لسفرتك أكثر الحلويات طلبا وأكلات في الكافيهات، وهي المولتن كيك، والتي يمكن تقديمها مزينة بـ آيس كريم وصوص الشوكولاتة، ويقدم لكِ موقع "هن"، طريقة إعدادها في البيت.. المكونات 110 جرام‏ات زبدة‏ 110 جرام‏ات شوكولاتة غامقة مبشورة ‏ 50 جرام‏ سكر‏ 2 بيضة صفار بيضة 2 ملعقة كبيرة دقيق رشة ملح فانيليا Advertisements طريقة التحضير يُذاب الزبد ثم تضاف الشوكولاتة المقطعة. يُخفق البيض مع السكر والفانيليا. يُضاف خليط الشكولاتة ويقلب جيدا. يُضاف الدقيق ويقلب الخليط جيدا. يوضع في قوالب الكب كيك. يدخل الكيك الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 20 دقيقة. تزين بالآيس كريم وتقدم.

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