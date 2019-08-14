البثور تحت الجلد .. أسبابها وكيفية مواجهتها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعد البثور تحت الجلد من أنواع البثور المزعجة للغاية؛ لأنها لا تُفسد جمال الوجه وتسلبه نقاءه ونضارته فحسب، بل قد تؤدي أيضا عواقب صحية وخيمة.

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية أن البثور تحت الجلد تنشأ – شأنها في ذلك شأن البثور على سطح البشرة - بسبب انسداد المسام بفعل خلايا الجلد الميتة أو زيادة الإفرازات الدهنية. ومع وجود البكتيريا يحدث الالتهاب.

وبخلاف البثور فوق سطح الجلد تقع المسام المتعرضة للانسداد في طبقات الجلد العميقة وتنشأ بثور ممتلئة بالصديد تحت سطح الجلد. وبعض عدة أيام تنتقل البثور إلى السطح وتظهر في صورة نقطة ذات لون أصفر مائل للأحمر.

وتظهر البثور تحت الجلد في أماكن متفرقة بالجسم، أبرزها الوجه، خاصة على الجبين وجانبي الأنف والذقن، بالإضافة إلى الظهر والإبط، مسببة الشعور بشد وسخونة وآلام.

-احذر الفقع أو الوخز

وحذرت الرابطة الألمانية من فقع أو وخز البثور تحت الجلد، خاصة تلك الموجودة على الأنف والجبين والشفة العليا؛ حيث قد يتسبب ذلك في وصول البكتيريا والصديد إلى أعصاب الوجه، الأمر الذي قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى الإصابة بتسمم الدم أو التهاب السحايا.

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وعن كيفية مواجهة البثور تحت الجلد أوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أنه يمكن استخدام المراهم، التي تعمل على تثبيط الالتهابات والحد من الإفرازات الدهنية وتخفيف الألم وتعزيز سريان الدم.

كما أن استنشاق بخار البابونج يساعد في مواجهة البثور تحت الجلد. ولهذا الغرض يتم وضع حفنة من زهور البابونج في وعاء مملوء بلترين من الماء الساخن، ثم تعريض الوجه للبخار الساخن المتصاعد مع استخدام منشفة كبيرة لتغطية الرأس والإناء للحيلولة دون تسرب البخار.

وبفعل السخونة تؤتي الزيوت الطيّارة الموجودة بزهور البابونج مفعولها وتعمل على فتح المسام المسدودة.

-سبل الوقاية

وللوقاية من البثور تحت الجلد ينصح فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر بتجنب لمس اليد للوجه قدر الإمكان؛ نظرا لأن اليد تعج بالبكتيريا، التي تتسبب في ظهور الشوائب بالبشرة.

كما ينبغي إجراء تقشير للبشرة بصفة منتظمة من أجل التخلص من خلايا الجلد الميتة. ولهذا الغرض يُفضل استخدام مستحضرات التقشير الكيميائية مثل حمض الفاكهة أو حمض الجليكوليك بدلا من مستحضرات التقشير الميكانيكية.

ومن المهم أيضا تنظيف الوجه يوميا بواسطة غسول أو جل أو رغوة، وذلك للحيلولة دون توغل الأوساخ وبقايا المكياج وما شابه إلى داخل المسام العميقة مسببة حدوث التهابات.