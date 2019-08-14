منها تشقق الشفاه.. علامات تدل على مشاكل صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوضحت بوابة الصحة "جيزوندهايت.دي" الألمانية أن الجسم قد يرسل إشارات تعبر عن وجود مشاكل صحية به على شكل آلام في المعدة أو صداع أو حتى تغيرات لونية في البشرة أو الأسنان أو الأظافر، ولكن كيف يمكننا فهم وتفسير هذه التغييرات بشكل صحيح؟

تشققات الشفاه

يمكن أن يكون سبب هذه التشققات هو الشفاه الجافة واللعق المستمر باللسان على الشفاه، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتشققه، وقد تحدث هذه التشققات أيضا بسبب الالتهابات الفيروسات والبكتريا والفطريات مثل الهربس البسيط، كما يمكن لنقص الحديد وفيتامين B2 أن يؤدي لنفس الأعراض.

ويتعين على المرء استشارة الطبيب في حالة تكرار هذه الأعراض، فحتى أمراض مثل السكري أو الصدفية أو الحساسية قد تكون هي السبب، ويعتبر العسل من المواد الطبيعية المناسبة لعلاج مثل هذه الالتهابات لخصائصه المضادة للالتهابات والجراثيم.

ظهور طبقة على اللسان

اللسان الصحي لونه وردي فاتح مع طبقة بيضاء بسيطة في الغالب تتكون من بقايا الطعام والجراثيم غير الضارة، لكن الطبقات الشديدة، التي تغير من لون اللسان بشدة تعد دليلا على المرض، فاللون الأبيض مثلا قد يشير إلى الإصابة بنزلات البرد، والأصفر يدل على اضطرابات الصفراء أو الكبد، ويشير اللون الأحمر إلى الأمراض المعدية ونقص فيتامين B12، ومشاكل الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والقلب، ويشير اللون البني إلى الأمراض المعوية.

الهالات السوداء وتورم الجفون

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عادة ما تكون هذه الأعراض من علامات قلة النوم، ولكنها قد تكون إشارة أيضا على نقص الحديد والزنك، وكذلك أمراض الكبد والكلى والتمثيل الغذائي.

الشحوب

يمكن أن يكون له عدة أسباب مثل مشاكل الدورة الدموية أو عدوى أو انخفاض في نسبة السكر في الدم.

اصفرار الجلد والعين

قد يشير اصفرار العين مع الجلد إلى الإصابة باليرقان أو أمراض الكبد.

تساقط الشعر

قد يكون إشارة على مشاكل في الغدة الدرقية وأمراض الأيض.