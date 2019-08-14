شكرا لقرائتكم خبر عن ذيل روبوتي يساعد مستخدمه على التوازن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح علماء في ابتكار نموذج أولي لِذَيل روبوتي مستوحى من فرس البحر، لمساعدة مستخدميه على التوازن أو لزيادة انغماسهم في ألعاب الواقع الافتراضي.
وذكر موقع «فاست كَمبَني» أن الذيل يُدعى «أركي»، وأنه من ابتكار علماء في جامعة كيئو، زودوا الذيل بفقرات وعضلات اصطناعية، وأوضح أنه يعتمد على نظام ضغط هوائي في الانثناء والحركة، وفقاً لحركة مستخدِميه، فيكون لهم وزناً معادِلاً في انحناءاتهم وتمايلاتهم. ومع أن قدراته مازالت محدودة جداً، فإنه يرسم للمرء صورة لمستقبل تقنيات التعزيز البشري. هذا الذيل مجرد نموذج أولي، فلن يمكن استعماله حالياً في التوازن، كالجهاز الذي طوّره مهندسو جامعة كولومبيا، الشهر الماضي، وهو غير قابل للنقل بعد، إذ يَلزم وصله بمضخة هواء ضخمة تشغِّل عضلاته.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ذيل روبوتي يساعد مستخدمه على التوازن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.