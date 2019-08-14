الامارات | البطاريق الصغيرة تتزايد في قلب ولنغتون

شكرا لقرائتكم خبر عن البطاريق الصغيرة تتزايد في قلب ولنغتون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن كانت أصغر طيور البطاريق حجماً في العالم من المشاهد النادرة في العاصمة النيوزيلندية ولنغتون، أخذت أعدادها تتزايد في وسط المدينة بشكل لا يبدو أنه سينحسر مستقبلاً.

وقال برنت تاندي، من إدارة الحفاظ على الحياة البرية في نيوزيلندا لوكالة الأنباء الألمانية أمس، إنه من المرجح أن يكون زوجان مشاغبان من البطريق تم رصدهما عند مطعم للبيرغر بالقرب من محطة قطارات ولنغتون المزدحمة مساء الأحد الماضي، هما الطائران نفسهما اللذان رفضا ترك أماكن معيشتهما عند مطعم للسوشي الشهر الماضي.

ويلاحظ أن طيور البنجوين الزرقاء صغيرة الحجم متشبثة بأماكنها للغاية، ومصممة على البقاء فيها، وتحب أن تعود إلى الموقع نفسه الذي اعتادت العيش فيه. وأوضح تاندي أنه «من الممكن أن تكون هذه الطيور قد جاءت إلى المدينة في وقت سابق لتتكاثر في موقع غير مرصود ولم تتم ملاحظتها في ذلك الحين». وأضاف أنه من المرجح أيضاً أن هذه الطيور تحاول فقط أن تبحث عن أماكن جديدة لإقامة أعشاشها هذا العام.

وفي الوقت الذي تمثل فيه ولنغتون مكاناً خطيراً بالنسبة لهذه الطيور البحرية غير القادرة على الطيران، فإن زيادة أعدادها تعد من الأنباء السارة بالنسبة للحفاظ على الحياة البرية، وفقاً للمستشار العلمي لإدارة الحفاظ على الحياة البرية في نيوزيلندا غرامي تايلور.

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ويلاحظ أن أعداد طائر البنجوين الذي يصل متوسط طوله إلى 33 سنتيمتراً في نيوزيلندا بشكل عام تتناقص، حيث اختفت بعض مستوطنات هذه الطيور من الوجود.

غير أن أعداد البطاريق في ولنغتون آخذة في التزايد بسبب وجود ثلاث جزر بالميناء تتميز بأنها مأوى آمن لها، حيث إنها خالية من الحيوانات التي تتغذى عليها مثل الفئران والقطط البرية والكلاب وابن عرس.

وأضاف تايلور: «سنستمر في رؤية طيور البطاريق في قلب المدينة وبالقرب من الميناء، حيث تسعى بعض الطيور المغامرة للبحث عن أماكن جديدة لتقيم فيها أعشاشها».

• 33 سنتيمتراً، متوسط طول طيور البطاريق الصغيرة.