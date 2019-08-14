الامارات | 3 أساطير حول حرق الدهون

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أساطير حول حرق الدهون والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هناك العديد من الأساطير والأفكار الخاطئة التي تشيع حول حرق الدهون وفقدان الوزن، وقد تعيق هذه الخرافات الوصول إلى الأهداف المرغوبة، حسب مجلة «فرويندين» الألمانية، التي ركّزت بشكل خاص على ثلاث أفكار خاطئة ينبغي تجنبها وتصحيحها في ما يخص عملية خسارة الوزن.
للإطلاع على الأساطير الـ3، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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