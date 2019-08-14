- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الطنيجي والكعبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامه مصبح أحمد الطنيجي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة زايد هلال الكعبي.
حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أفراح الخبيصي بمدينة العين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلتي الطنيجي والكعبي، ولفيف من المهنئين والأهل وأصدقاء العريس.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الطنيجي والكعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.