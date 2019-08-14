الامارات | أفراح الطنيجي والكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الطنيجي والكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامه مصبح أحمد الطنيجي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة زايد هلال الكعبي.

حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أفراح الخبيصي بمدينة العين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلتي الطنيجي والكعبي، ولفيف من المهنئين والأهل وأصدقاء العريس.