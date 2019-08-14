الامارات | أفراح الكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل تعيب حميد الكعبي، بمناسبة زفاف نجله حمدان إلى كريمة جمعة سالم الكعبي. حضر الحفل، الذي أقيم بصالة أعراس هيلي في مدينة العين، عدد من وجهاء القبائل، والمسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء والمهنئين. وتخللت الحفل عروض تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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