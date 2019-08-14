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الامارات | 58 عاماً على إنشاء جدار برلين

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت ألمانيا، أمس، ذكرى مرور 58 عاماً على إنشاء جدار برلين. ونظمت المراسم الرئيسة عند النصب التذكاري لجدار برلين في شارع «برناور شتراسه»، بمشاركة عمدة المدينة، ميشائيل مولر.

يُذكر أن بناء جدار برلين بدأ 13 أغسطس عام 1961، في عهد القيادة الشيوعية لألمانيا الشرقية، بزعامة فالتر أولبريشت.

وقسم الجدار، الذي بلغ طوله نحو 155 كيلومتراً، برلين لأكثر من 28 عاماً. وانتهى الانقسام الألماني بسقوط الجدار في التاسع من نوفمبر عام 1989.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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