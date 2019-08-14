الامارات | 58 عاماً على إنشاء جدار برلين

شكرا لقرائتكم خبر عن 58 عاماً على إنشاء جدار برلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت ألمانيا، أمس، ذكرى مرور 58 عاماً على إنشاء جدار برلين. ونظمت المراسم الرئيسة عند النصب التذكاري لجدار برلين في شارع «برناور شتراسه»، بمشاركة عمدة المدينة، ميشائيل مولر.

يُذكر أن بناء جدار برلين بدأ 13 أغسطس عام 1961، في عهد القيادة الشيوعية لألمانيا الشرقية، بزعامة فالتر أولبريشت.

وقسم الجدار، الذي بلغ طوله نحو 155 كيلومتراً، برلين لأكثر من 28 عاماً. وانتهى الانقسام الألماني بسقوط الجدار في التاسع من نوفمبر عام 1989.