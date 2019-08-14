- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الرواحي والصوافي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه سليمان سالم سعيد الرواحي، بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة سرحان عامر السبع الصوافي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الظاهر للأفراح بمدينة العين، عدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان القبائل، وحشد من المدعوين والأهل وأصدقاء العريس.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الرواحي والصوافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.