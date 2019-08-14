الامارات | أفراح الرواحي والصوافي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الرواحي والصوافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه سليمان سالم سعيد الرواحي، بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة سرحان عامر السبع الصوافي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الظاهر للأفراح بمدينة العين، عدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان القبائل، وحشد من المدعوين والأهل وأصدقاء العريس.