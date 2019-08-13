5 استخدامات للبردقوش

يُعد البردقوش من أهم الأعشاب المستخدمة في علاج الكثير من الأمراض برغم تقدم الطب والعلاجات، واتفق الكثير من العلماء المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصفه للصداع الذي لا ينفع معه الفصد ولا الحجامة، كما كان يصفه للنساء اللاتي لديهن خلل في الحيض، وكذلك لمن لديها عقم، ومن أهم الاستخدامات للبردقوش ما يلي:

استخدام البردقوش للتخسيس

أثبتت العديد من الدراسات أن البردقوش يساعد بشكل كبير في عمليات التخسيس، وله فوائد عديدة بالمقارنة بالشاي الأخضر فهو أكثر تأثيرا من الشاي الأخضر.

استخدام البردقوش في علاج البرد

يحتوي البردقوش على نسبة عالية جدا من فيتامين سي تجعله محاربا قويا لنزلات البرد والإنفلونزا، كما أنه مفيد جدا في عمليات السعال والتهاب الحنجرة والبلعوم والقصبة الهوائية والجيوب الأنفية، بالإضافة إلى كونه علاجا فعال في حالات الربو والصداع أيضا.

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استخدام البردقوش في علاج الجهاز الهضمي

يعمل البردقوش على تحسين وظائف الجهاز الهضمي، فهو يفرز إنزيمات تساعد في عمليات الهضم بشكل أفضل، كما أنه مفيد في علاج حالات الانتفاخات بالبطن، والتقليل من الغازات، ويحد من تشنجات المعدة والتقلصات المؤلمة، بالإضافة إلى استخدامه كمُلين في حالات الإمساك المزمنة وعلاج اضطرابات القولون.

استخدام البردقوش في علاج الغدد الدرقية

يساعد البردقوش على الحد من التوتر والقلق العصبي كونه مهدئا للأعصاب لاحتوائه على الفلافونويد والمعروف بتأثيره المهدئ للأعصاب، كما يعمل على نشاط الغدد الدرقية.

استخدام البردقوش لأمراض القلب والأوعية الدموية

يعمل البردقوش على تقليل الكوليسترول، وتقوية عضلة القلب، والحد من تصلب الشرايين، والتقليل من خطر الإصابة بالجلطات.