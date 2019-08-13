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"العيش بالردة" جاء على رأس قائمة نصائح مبادرة "صحتنا في أسلوب حياتنا"، التابعة لحملة "100 مليون صحة"، حيث أوصت المصريين بتناوله، مؤكدة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنها تساعد في عملية الهضم، وسط بحث الكثيرين عن طريقة سريعة لعمل ذلك الخبر في المنزل.
وفيما يلي خطوات تحضير العيش بالردة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج على قد الإيد، على قناة "سي بي سي سفرة":-
المقادير
كوبان دقيق
ملح
ملعقة سكر
ملعقتان صغيرتان من الخميرة
كوب زيت
كوب ردة
ماء للعجن
طريقة التحضير
- خلط الدقيق والملح والسكر والخميرة والزيت والماء جيدا.
- ترك العجين حتى يخمر.
- فرد العجين على الردة.
- تقطيع العجين على شكل كرات، ثم خبر على طاسة بالنار على الوجهين.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب نصح حملة "100 مليون صحة" بتناولها.. طريقة عمل العيش بالردة في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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