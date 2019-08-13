كوتش وتابيثا سيمونز تتعاونان لطرح إكسسوارات تحتوي على نُسخ من القطع الأيقونية

تعاونت العلامة التجارية الفاخرة الأميركية المعروفة بإكسسواراتها الجلدية كوتش مع مصممة الأحذية البريطانية تابيثا سيمونز لإطلاق مجموعة صيفية من الإكسسوارات مغطاة بطبعات الأزهار.

وقد استلهم المدير الإبداعي لكوتش ستيوارت فيفرز التشكيلة من فستان مطبّع بالزهور، تم عرضه لأول مرة في عرض كوتش لربيع وصيف 2016، وفستانٍ من خزانة ملابس سيمونز الشخصية، لذلك لم نتفاجأ برؤية طبعات الأزهار منتشرةً في جميع أنحاء المجموعة، والتي تتضمّن أحذية نسائية وحقائب يد.

وتحتوي المجموعة على نُسخ محدّثة من القطع الأيقونية من كوتش، وبينما تشتهر تابيثا كمصممة للأحذية النسائية، تعدُّ هذه المرة الأولى التي تقوم فيها بتصميم حقائب اليد.

وبرزت ضمن المجموعة حقيبة Crossbody مستوحاة من "Suspender Pouch"، وهو نموذج نادر موجود في أرشيف كوتش، تم تحديثه لهذه المجموعة بإضافة طبعات الورود والمسامير المعدنية.

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ويُمكن لعشاق الأحذية الاختيار بين حذاء البوت العسكري، والبوتات الأنيقة إلى جانب الأحذية المسطّحة وصنادل الكاحل.

المجموعةُ متاحةٌ للشراء في متاجر كوتش في جميع أنحاء العالم وعلى موقعها الإلكتروني.

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