الأبيض والأحمر والأسود من ألوان السيارات المُفضلّة لدى أصحاب برج الأسد

القاهرة - لايف ستايل
يختلف اختيار الإنسان للون السيارة من شخص لآخر، حسب عوامل مختلفة منها شعوره بالسعادة عند رؤية لون معين، أو اعتبار هذا اللون بمثابة رقم حظ له، ويعتقد أن الأبراج الفلكية تلعب دور فى ذلك، ولهذا نتعرف على لون السيارة المناسبة لمواليد برج الأسد، وفقاً لما ذكره موقع "leo.findyourfate".
ألوان السيارة المفضلة عند برج الأسد:
يفضل مواليد برج الأسد شراء السيارة ذات اللون الأحمر أو الأبيض أو الأسود، وذلك لاعتبارات مختلفة، وهى :
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سيارة سوداء
- يفضل مولود برج الأسد، شراء سيارة ذات لون أسود، لأنه تجعله يشعر بالأمان، والتمييز عن الآخرين، وزيادة الثقة بالنفس.
سيارة حمراء
- ومن ناحية أخرى، يفضل مولود برج الأسد، شراء السيارة ذات اللون الأحمر، لأنها تجعله يشعر بالنشاط والحيوية، وسرعة الحركة.
سيارة بيضاء
- وأما عن السيارات ذات اللون الأبيض، يفضلها مولود برج الأسد، لأنها تجعله يشعر بالتفاؤل ومن ناحية أخرى يستطيع الإهتمام بها وتنظيفها بسهولة .
سيارة ارجواني
- ويفضل مواليد برج الأسد، أيضاً السيارة ذات اللون الأرجواني، لأنها تعطى له الشعور بالتمييز والغموض وهذا ما يتصف به هذا البرج.
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